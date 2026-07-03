Acun Ilıcalı 27. Yaşına Giren Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Kutladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı Eylül 2024'te evlendiği eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın 27. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesajla kutladı.

Acun Ilıcalı 27. Yaşına Giren Eşi Ayça Çağla Altunkaya'nın Doğum Gününü Kutladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 18:24

Acun Ilıcalı sosyal medya hesaplarında paylaştığı aile karesiyle adından söz ettirdi. Ilıcalı, 4 Eylül 2024'te görkemli bir törenle hayatını birleştirdiği eşi Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni yaşını kutlamak adına özel bir organizasyon düzenledi. Evliliklerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift bu mutlu günlerinde bir istisna yaparak özel anlarını takipçileriyle paylaştı. Altunkaya’nın 27. yaş gününe özel olarak hazırlanan kutlama sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve binlerce beğeni aldı.

Zorlu Sezonun Ardından Gelen Mutluluk

Televizyon ekranlarında reyting rekorları kıran yapımların mimarı olan Acun Ilıcalı eşi için yayınladığı mesajda profesyonel hayatındaki yoğunluğa ve eşinin bu süreçteki desteğine vurgu yaptı. Birlikte çekildikleri samimi bir fotoğrafı kişisel hesabına yükleyen Ilıcalı gönderinin altına eklediği metinle dikkatleri üzerine topladı. Eşine olan takdirini dile getiren ünlü televizyoncu mesajında şu ifadeleri kullandı: "Doğum günün kutlu olsun, kocasına hep destek olan bir hanım olarak beraber çok zor bir sezonu mutlu sonla bitirdik ve hep benim yanımda oldun. İnşallah hep mutlu senelerimiz olur ve mutlulukları beraber yaşarız."

Kutlamada Tanıdık Yüzler Bir Arada

Ayça Çağla Altunkaya’nın yeni yaşı için organize edilen doğum günü partisi oldukça samimi ve kalabalık bir davetli topluluğuna ev sahipliği yaptı. Sadece çekirdek aileyle sınırlı kalmayan organizasyona ünlü televizyoncunun kızları da tam kadro katılarak üvey annelerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Aile bağlarının güçlü olduğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı'nın çocuklarının yanı sıra magazin dünyasının yakından tanıdığı popüler isimler de davetliler arasında yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan neşeli kareler Altunkaya'nın yeni yaşına sevdikleriyle birlikte son derece huzurlu bir başlangıç yaptığını belgeledi.

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