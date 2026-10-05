Türk Sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altın Çocuk lakaplı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Aşkım Arsoy duyurdu. Sinema dünyası yasta.

Türk Sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-10-2026 15:11
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