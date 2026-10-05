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Türk Sinemasının Altın Çocuğu Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti!
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altın Çocuk lakaplı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Aşkım Arsoy duyurdu. Sinema dünyası yasta.
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Yayın Tarihi : 05-10-2026 15:11
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Göksel Arsoy
Göksel Arsoy Hayatını Kaybetti
Yeşilçam
Altın Çocuk
Aşkım Arsoy
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