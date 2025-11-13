Türk Sanat Müziği Yasta: Muazzez Abacı Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Abacı'dan acılar haber geldi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle ABD'de hastaneye kaldırılan Abacı, doğum gününde hayatını kaybetti. Sanat dünyası ve hayranları, bu acı kayıpla yasa boğuldu.

Kalp Krizi Sonrası Acı Haber Geldi

Muazzez Abacı, geçtiğimiz günlerde ABD'de kalp krizi geçirmişti. Usta sanatçı, hastanede tedavi görüyordu. Abacı’nın menajeri Taner Budak, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Budak’ın paylaşımına göre Abacı, 78’inci doğum günü olan 12 Kasım 2025 tarihinde yaşamını yitirdi.

Menajeri: "Daima Hatırlanacak"

Muazzez Abacı'nın menajeri Taner Budak, duygusal bir mesaj yayınladı. Budak, "Büyük bir üzüntüyle Sanatçımız Muazzez Abacı'yı 12 Kasım 2025 tarihinde 78. doğum gününde kaybettik" ifadelerini kullandı. Budak, Abacı’nın sevgisi, güler yüzü ve kalbiyle daima hatırlanacağını belirtti.