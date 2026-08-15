Türk Asıllı Aslıhan Moralı 2026 Kanada Güzeli Seçildi

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı Windsor kentinde 8 Ağustos'ta düzenlenen Miss Universe Canada 2026 finalinde birincilik tacı sahibini buldu. Ancaster bölgesini temsil eden Türk kökenli Aslıhan Moralı jüriden en yüksek puanı alarak Kanada Güzeli unvanını kazandı. Moralı elde ettiği bu derecenin ardından uluslararası Miss Universe sahnesinde Kanada adına yarışma hakkı elde etti.

Türkiye'den Kanada'ya Uzanan Göç Hikayesi

Türkiye doğumlu olan Aslıhan Moralı çocukluğunun ilk dönemini Edremit ve Antalya şehirlerinde geçirdi. Ardından ailesiyle birlikte Türkiye'den ayrılarak Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Hamilton kentine yerleşti. Sosyal medya hesabından geçmişe dair duygusal anılarını paylaşan genç model ailesinin tüm varlığını iki valize sığdırıp çıktığı bu göç yolculuğunu hatırlattı. Yeni bir başlangıç yapan o küçük kızın bugün tüm ülkeyi küresel arenada temsil edecek noktaya gelmesinin kendisi için gerçeküstü bir duygu olduğunu vurguladı.

Podyumlardaki İstikrarlı Başarı Grafiği

Modellik kariyerine emin adımlarla devam eden Moralı güzellik yarışmalarındaki deneyimiyle dikkat çekiyor. 2023'te katıldığı Miss Universe Canada organizasyonunda ilk 10 arasına girerek adından söz ettiren tescilli güzel ardından Miss Supranational Canada unvanına ulaştı. Uluslararası sahnede sergilediği duruşla Miss Supranational 2025 finallerinde "En Sempatik Yarışmacı" (Miss Congeniality) ödülüne layık görüldü. Podyum tecrübesini artıran Moralı, 2026'da Miss Universe Canada podyumuna çok daha güçlü bir hazırlıkla dönerek birincilik kürsüsüne çıktı.

"Kimliğimin Her İki Parçasını Taşıyorum"

Zirveye ulaşmasının ardından sosyal ağlarda geniş bir etkileşim dalgası yakalayan Moralı organizasyonun 75 yıllık köklü mirasının bir parçası olmaktan derin bir onur duyduğunu belirtti. Zaferinin hemen sonrasında Türkiye'deki sevenlerinden ve Türk diasporasından gelen tebrik mesajlarına teşekkür eden güzel köklerine bağlılığını şu sözlerle dile getirdi: "Türk topluluğumdan aldığım sevgi ve destek için son derece minnettarım. Bu yeni bölüme adım atarken kimliğimin her iki parçasını da taşımak benim için çok şey ifade ediyor." Moralı, önümüzdeki aylarda düzenlenecek Miss Universe finali için hazırlık takvimine hız kesmeden başlayacak.