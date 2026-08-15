Ajda Pekkan ve Volga Tamöz Stüdyoda Buluştu: Yeni Şarkı Geliyor!

Pop müziğin üretken ismi Ajda Pekkan müzik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaz sezonunda yürüttüğü konser maratonunun yanı sıra stüdyo kayıtlarını da aksatmayan sanatçı dinleyicilerine sunacağı yeni bir tekli için hazırlıklara başladı. Pekkan müzik dünyasında uzun yıllardır başarılı iş birliklerine imza attığı ünlü aranjör ve prodüktör Volga Tamöz ile yeniden aynı stüdyoda buluştu. İkilinin bu sürpriz bir araya gelişi müzik çevrelerinde heyecan yarattı.

Sosyal Medyadan Ortak Paylaşım

Müzikseverlerin dikkatini çeken bu gelişme Volga Tamöz’ün kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla duyuruldu. Kayıt odasında sanatçıyla birlikte çekilen samimi kareleri takipçilerine sunan başarılı müzisyen paylaşımının altına "Kraliçe ile yine yeni bir şarkı, yeni bir heyecan. Çok yakında" notunu ekledi. Stüdyo ortamından yansıyan fotoğraflar projenin aranje ve vokal kayıt aşamasının başladığını gösterdi. Dijital ağlarda kısa sürede yayılan kareler pop müzik dinleyicilerinden yoğun ilgi gördü.

Yıllara Dayanan Hit Şarkılar

Ajda Pekkan ile Volga Tamöz ortaklığı pop müzik diskografisinde önemli başarılara dayanıyor. Tamöz, usta sanatçının 2008'de müzik marketlerde yerini alan "Aynen Öyle" albümündeki aynı isimli parçanın yanı sıra "Flu Gibi" şarkısının da düzenlemelerini üstlenmişti. İkili 2009'da söz ve müziği Serdar Ortaç’a ait olan ve dönemin en çok dinlenen eserleri arasına giren "Resim" şarkısında da birlikte çalışmıştı. Başarılı aranjör 2016'da ise "Ayrılık Ateşi" adlı projede hem besteci hem aranjör kimliğiyle yer alarak bu ortaklığı güçlendirmişti.

Yayın Takvimi Netleşiyor

Müzik listelerinde zirveye oynayan eserlere imza atan ikili stüdyodaki kayıt ve miks aşamalarını titizlikle sürdürüyor. Şarkının adı ve resmi çıkış tarihi henüz gizliliğini korurken eserin modern ritimlerle harmanlanmış dinamik bir pop şarkısı olması planlanıyor. Kayıt sürecinin ardından tamamlanacak teklinin önümüzdeki günlerde tüm dijital müzik platformlarında ve radyolarda eş zamanlı olarak yayımlanması hedefleniyor.