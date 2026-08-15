Burak Sevinç: "Yeteneksizlerin Başrol Almasını Aklım Almıyor"

Hürriyet'e konuşan oyuncu Burak Sevinç, dizi sektöründe yeteneğe değil sosyal medya takipçisine göre başrol dağıtılmasını sert bir dille eleştirdi.

Burak Sevinç:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2026 18:07

Yeni sezonda "Yeraltı" dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Burak Sevinç, Hürriyet Cumartesi'den Hakan Gence'ye kapsamlı bir röportaj verdi. Zonguldak'tan İstanbul setlerine uzanan 16 yıllık kariyer yolculuğunu paylaşan ünlü oyuncu günümüz dizi sektöründe geçerli olduğunu ifade ettiği oyuncu seçimi kriterlerine yönelik sert eleştiriler yöneltti.

Sosyal Medya Takipçisine Göre Oyuncu Seçimi

Dizi sektöründe mesleki yetenek yerine sosyal medyadaki takipçi sayısının ve salt fiziksel görünümün ölçüt alınmasına tepki gösteren Sevinç yapımcıların tercih yöntemlerini açıkça eleştirdi. Oyunculuk kabiliyeti bulunmayan isimlerin ekranda büyük roller almasını aklının ve içinin kaldırmadığını belirten tecrübeli aktör bu tablonun mesleğe saygısızlık olduğunu ifade etti. Bir projenin temel amacının senaryoyu en doğal haliyle seyirciye ulaştırmak olduğuna dikkat çeken oyuncu yetersiz kadrolarla üretilen projelerin seyir zevkine doğrudan zarar verdiğini vurguladı.

Madenci Çocuğundan Setlere Uzanan Kariyer

Zonguldak'ta maden işçisi bir babanın çocuğu olarak büyüyen ve enstrümanlarla erken yaşta tanışan Sevinç kanun çalarak başladığı sanat serüveninde sekiz yıl boyunca Devlet Tiyatroları'nda müzisyenlik yaptı. Aile dostu olan yönetmen Ahmet Katıksız'ın tavsiyesiyle adım attığı oyunculuk mesleğine kısa sürede tutkuyla bağlandığını belirten sanatçı "Kurtlar Vadisi" projesiyle kırılma anını yaşadı. Başarılı aktör sonraki yıllarda "Söz", "Kırmızı Oda" ve "Hudutsuz Sevda" gibi çok izlenen yapımlarla ekran kariyerinde kalıcı bir yer edindi.

Başrol Yerine Karakter Rollerini Tercih Ediyor

Medyatik skandallarla ya da sansasyonel olaylarla gündeme gelmeyi kesin bir dille reddeden Burak Sevinç başrol oynama hırsı taşımadığını dile getirdi. İkinci adam figürlerini ve karakter rollerini canlandırmayı çok daha tatmin edici bulduğunu söyleyen aktör başrollerin getirdiği tekdüze sorumluluktan kaçındığını anlattı. Kamuoyunda dizi oyuncularının tamamının çok yüksek gelir elde ettiği yönünde yanlış bir algı bulunduğunu belirten Sevinç astronomik ücretler kazanan isimlerin iki elin parmaklarını geçmeyeceğini sözlerine ekledi.

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