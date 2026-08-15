Engin Akyürek ve Aslı Enver'li Enfes Bir Akşam Sete Çıkıyor

Netflix platformunda yayınlanan ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan "Enfes Bir Akşam" yeni bölümleri için prodüksiyon sürecini başlattı. Dijital yayın ağında gördüğü yoğun ilginin ardından ikinci sezon onayını alan dizi çekim takvimini netleştirdi. TIMS&B Productions imzasını taşıyan projenin ekibi 18 Ağustos Salı günü sete çıkarak yeni sezon kayıtlarına başlıyor.

Başrollerde Osman ve Nihal'in Hikayesi Sürüyor

Dizinin senaryosunu televizyon ve dijital dünyada başarılı projelere imza atan Meriç Acemi kaleme alıyor. Hikaye kurgusunda aşkın dönüştürücü ve birleştirici gücünü işleyen senarist yeni bölümlerde karakterlerin ilişkilerini derinleştiriyor. Dizide Aslı Enver "Nihal Baydemir" karakterini canlandırmaya devam ederken, Engin Akyürek ise "Osman Bulut" rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. İki deneyimli ismin sahne uyumu projenin yeni sezonunda da ana dramatik omurgayı belirliyor.

Çekimler Serkan Altunorak'ın Sahneleriyle Başlıyor

Yeni sezonun set planlamasında ilk günün detayları belli oldu. Kamera ekibi salı günü başlayacak çekimlerde önceliği Serkan Altunorak'ın canlandırdığı Engin karakterinin sahnelerine veriyor. Yönetmen kadrosu hikayenin kilit dönüm noktalarını oluşturan bu sahneleri ilk etapta tamamlamayı hedefliyor. Yapım ekibi oyuncu kadrosunun çalışma programını sahne gereksinimlerine göre koordine ediyor.

Zengin Oyuncu Kadrosu

Yapım zengin yardımcı oyuncu kadrosuyla anlatısını güçlendiriyor. Deneyimli oyuncu Dolunay Soysert hikayenin dramatik dengesini kurarken projede İsmail Demirci de önemli bir karakterle yer alıyor. Genç kuşaktan Tarık Emir Tekin ile Zeynep Oymak senaryonun akışına canlılık kazandıran roller üstleniyor. Ekipte ayrıca Selin Şekerci ve Sedef Avcı performanslarıyla boy gösteriyor. Ahmet Utlu ise tecrübesiyle kadronun dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.