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Tureks Turunç Madencilik, Halka Arz İçin MARBL Koduyla Yatırımcıların Karşısında

Tureks Turunç Madencilik, MARBL kodu ile halka arzını duyurdu. 650 milyon TL değerindeki bu önemli adım, şirketin 100 bin tonluk üretim hacmi ve uluslararası başarısıyla destekleniyor.

Tureks Turunç Madencilik, Halka Arz İçin MARBL Koduyla Yatırımcıların Karşısında
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-11-2023 13:17

Tureks Turunç Madencilik, Türkiye sermaye piyasalarında yeni bir sayfa açıyor. Tacirler Yatırım Menkul Değerler aracılığı ile MARBL simgesi altında yatırımcılara sunulan halka arz, 3 Kasım'a kadar yatırımseverler için açık olacak.

Halka Arzın Şartları ve Şirketin Değeri

Firma, paylarını borsa yatırımcılarına 10,97 TL'den sunarken, halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 650 milyon TL olarak hesaplandı. Şirket, piyasa koşullarına uygun olarak hisselerinin %25,8'lik bölümünü halka arz yoluyla paylaşacak.

Tureks Turunç Madencilik'in Sektördeki Yeri ve Üretim Kapasitesi

Mermer ihracatında Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri olan Tureks Turunç Madencilik, yıllık 100 bin tonluk üretim gücüyle dikkat çekiyor. Şirket, modern üretim tesisleriyle mimari ve iç dekorasyonda kişiye özel tasarımlar geliştiriyor.

Yönetimden Önemli Açıklamalar

Osman Turunç'tan Global Başarı ve Finansal Performans Değerlendirmesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Turunç, dünya çapında 50'den fazla ülkeye ihracat yapan Marble Systems markası altında başarılı bir grafik sergilediklerini belirtti. Geçen yıl elde ettikleri 72,5 milyon dolarlık cironun yanı sıra, bu yılın ilk yarısında dolar bazında %34'lük bir artışa işaret eden Turunç, net karda ise %60,11'lik bir yükselişe vurgu yaptı.

Şirketin Global Pazardaki Konumu ve Gelecek Planları

Afyon'da başlayan serüveninin ardından dünya genelinde özel tasarım mermer ürünleri sunan Tureks Turunç Madencilik, 5 kıtada 50 ülkeye ulaşan etkileyici bir dağıtım ağı kurmuş durumda. Osman Turunç, ABD'deki geniş bayi ağını ve lojistik altyapısını da öne çıkararak, şirketin global pazardaki yerini pekiştirdiğini ifade etti.

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