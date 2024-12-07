Başrolünü Cem Gelinoğlu’nun, yönetmenliğini Hakan Algül’ün üstlendiği ‘Tur Rehberi’ bilinen tüm rehberleri unutturacak. Gelinoğlu’nun hayat verdiği ‘Ercüment’ karakteri sinema seyircilerini bir komedi turuna çıkaracak.

CEM GELİNOĞLU SORDU, SİNEMA İZLEYİCİSİ SEÇTİ!

Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan ‘Tur Rehberi’nin afişi belli oldu. Cem Gelinoğlu, sosyal medya üzerinden takipçileri ile Tur Rehberi’nin alternatif afişlerini eğlenceli bir video ile paylaştı ve en çok beğendiklerini seçmelerini istedi. Takipçilerin büyük bir çoğunluğunun ortak kararıyla filmin afişi de netleşti.

Eşi benzeri olmayan tur rehberi Ercüment’in eğlenceli hikayesini anlatan ‘Tur Rehberi’ sinema filmi, 1 Ocak 2025’te seyirci ile buluşacak!!