Tur Rehberi'nden bol kahkahalı fragman

Seyircilerin yüzlerini güldüren ve sinemada keyifli vakit geçirmesini sağlayan ‘Tur Rehberi’ filminden eğlenceli bir fragman yayınlandı. Rehberlik ettiği ilk gezi turunda başına gelmeyen kalmayan Ercüment’in tur ekibini kontrol altında tutmaya çalışırken başına gelenler birbirinden komik anlara sebep oluyor.

Antalya’nın Tarkan’ı Prens Ercü (Cem Gelinoğlu), Hemşire Beray (Eda Akalın), Şoför Muharrem ve minik yol arkadaşları İrem (Melisa Duru Önal) ile unutulmayacak bir tura imza atan ‘Tur Rehberi’ her durağında farklı bir macera yaşatıyor.

Cem Gelinoğlu ile birlikte Eda Akalın, Engin Türkoğlu ve çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal’ın komedi dolu performanslarını buluşturan ‘Tur Rehberi’ sinemalarda…