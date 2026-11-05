Tupturuncu Saçlarıyla Poz Verdi! Yıldız Tilbe Gündemde

Sıra dışı tarzı ve kendine has tavırlarıyla her zaman konuşulmayı başaran Yıldız Tilbe yine herkesi şaşırtmayı başardı. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından turuncu perukla verdiği pozları paylaştı. Saçlarının rengini bir anda turuncuya çeviren Tilbe’nin yeni görüntüsü takipçilerinin gözünden kaçmadı. Paylaşımı görenler sanatçının bu farklı tarzına yorum yağdırdı.

Müziğiyle olduğu kadar renkli kişiliğiyle de dikkat çeken Tilbe yıllardır alışılmışın dışında görünüm denemeleri yapmaktan çekinmiyor. Bu kez de turuncu saçlarıyla sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

Yıldız Tilbe’den Turuncu Peruk Sürprizi

Yıldız Tilbe yeni görünümünü takipçileriyle paylaşırken turuncu renkli bir peruk tercih etti. Objektif karşısına geçen sanatçının fotoğrafları kısa sürede ilgi gördü. Kimi takipçileri yeni tarzını beğenirken kimi de Tilbe’nin cesur imaj denemesine şaşırdı.

Her yaptığıyla gündem olmayı başaran sanatçının bu paylaşımı da sosyal medyada konuşulan konular arasına girdi. Tilbe’nin turuncu saçları hayranlarından gelen yorumlarla kısa sürede dikkat çekti.

Yapay Zeka Görsellerine İsyan Etmişti

Öte yandan Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde kendisinin yapay zeka kullanılarak farklı fotoğraf ve videolara eklenmesine tepki göstermişti. Sanatçı bu tür içeriklerin kendisine gönderilmesinden artık sıkıldığını açıkça dile getirmişti.

Tilbe “İnsanların videolara ve fotoğraflara yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım. Artık bana bu tarz videolar göndermeyin” sözleriyle tepkisini ortaya koymuştu.

Yeni Görünümü Takipçilerinin Dikkatini Çekti

Yapay zeka içeriklerine yönelik çıkışının ardından bu kez kendi tercihiyle farklı bir görünüm deneyen Tilbe turuncu peruklu pozlarıyla gündeme geldi. Sanatçının yeni tarzının konuşulmaya devam edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.