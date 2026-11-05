Göksel'in Yeni Klibinde Duygusal Sürpriz: Anne ve Babasının Gerçek Fotoğrafları Yer Aldı

Göksel Rüyaların İşi albümünün 4. klibini Bir Cumartesi Gecesi'ne çekti. Klipte sanatçının anne ve babasının gerçek fotoğrafları yer aldı.

Göksel'in Yeni Klibinde Duygusal Sürpriz: Anne ve Babasının Gerçek Fotoğrafları Yer Aldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-11-2026 17:35

Göksel büyük beğeni toplayan Rüyaların İşi albümünün dördüncü klibini müzikseverlerle buluşturdu. Albümün şiirsel dili ve özgün yapısıyla öne çıkan parçası Bir Cumartesi Gecesi için kamera karşısına geçen başarılı sanatçı modern kent yaşamının karmaşasında bireysel diyalogları iç hesaplaşmaları ve umut arayışını odağına alıyor.

Aytekin Yalçın Yönetmenliğinde Büyülü Bir Rüya Evreni

Göksel Peki Öyle Olsun, Alev Alev ve Be Oğlum kliplerinin ardından devam ettirdiği görsel albüm evreninde bir kez daha yönetmen Aytekin Yalçın ile iş birliğine gitti.

İstanbul'un kaotik ama bir o kadar da büyüleyici atmosferini izleyiciye hissettiren klip dinleyicileri doğrudan Göksel'in rüya dünyasına davet ediyor. Alışılmış şarkı formlarının dışına çıkan derin monologlarıyla dikkat çeken şarkıda sanatçı metropol insanının yalnızlığını ve iç sesini şiirsel bir dille aktarıyor.

Gerçek Anne ve Baba Fotoğrafları Klipte Yer Aldı

Klibin en duygusal ve samimi sürprizi ise sanatçının kendi geçmişine yaptığı yolculuk oldu. Göksel'in kendi çocukluk anılarının yanı sıra anne ve babasının gerçek fotoğraflarının kullanıldığı klip hikayenin en güçlü bağlayıcı unsurlarından biri haline geldi.

Gerçek aile arşivini görsel anlatıya dahil eden Göksel bu özel dokunuşu şu sözlerle özetledi:

"Rüyalarımda İstanbul çocukluğum ve annemle babamın çocukluğumdaki yüzleri var. Bugünkü hayatımızın temellerini çocukluğumuzda atıyoruz."

Söz ve müziği Göksel'e düzenlemesi Osman Şahin'e ait olan Bir Cumartesi Gecesi hem görsel estetiği hem de duygusal derinliğiyle yeni sezonun en özel klipleri arasında yerini aldı.

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