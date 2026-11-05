Kameralar Kaydederken Fark Etti! Hazar Ergüçlü’den Panik Hamlesi

Son olarak İnci Taneleri dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Hazar Ergüçlü katıldığı bir etkinlikte bu kez farklı bir olayla gündeme geldi. Kameraların karşısına geçerek poz veren güzel oyuncu, kıyafetinden kaynaklanan beklenmedik bir durumla karşılaştı. Poz verdiği sırada iç çamaşırının göründüğünü fark eden Ergüçlü bir anda ne yapacağını şaşırdı. Ünlü oyuncunun o anlarda göğsünü kapatmaya çalışması kameralara yansıdı.

Hazar Ergüçlü’nün Poz Verdiği Sırada Beklenmedik An

Katıldığı etkinlikte objektiflere gülümseyerek poz veren Hazar Ergüçlü bir süre sonra kıyafetinin açıldığını ve iç çamaşırının göründüğünü fark etti. Durumu anladığı anda hızlıca hareket eden oyuncu, eliyle göğsünü kapatmaya çalıştı.

O sırada çevresinde bulunan kameralar da yaşananları kaydetti. Kısa sürede dikkat çeken görüntüler magazin gündeminde konuşulmaya başladı. Özellikle oyuncunun o anki şaşkınlığı ve hızlı tepkisi sosyal medyada ilgi gördü.

İnci Taneleri’nin Yıldızı Yeniden Gündemde

Hazar Ergüçlü son dönemde özellikle İnci Taneleri dizisindeki rolüyle izleyicilerin karşısına çıkmış ve performansıyla sık sık konuşulmuştu. Başarılı oyuncu, projelerinin yanı sıra katıldığı etkinlikler ve tercih ettiği tarzlarla da magazin basınının yakın takibinde.

Bu kez de etkinlikte yaşadığı küçük aksilikle gündeme gelen Ergüçlü’nün görüntüleri merak uyandırdı. Kameralar önünde yaşanan beklenmedik durum kısa sürede haber konusu oldu.

Görüntüler Sosyal Medyada İlgi Çekti

Ünlü isimlerin katıldıkları etkinliklerde objektiflere yansıyan anlar zaman zaman sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Hazar Ergüçlü’nün yaşadığı bu olay da onlardan biri oldu. Oyuncunun kıyafetini düzeltmek için gösterdiği refleks görüntüleri izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.