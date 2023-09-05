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TÜİK Açıklaması Sonrası Emekli Maaş Zammı Sil Baştan Hesaplandı! Yüzde 63 Zam Ağızları Açık Bıraktı

Geçtiğimiz gün TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu açıklama direk emekli maaş zamlarına yansıdı

TÜİK Açıklaması Sonrası Emekli Maaş Zammı Sil Baştan Hesaplandı! Yüzde 63 Zam Ağızları Açık Bıraktı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 11:36

Geçtiğimiz gün TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Bu açıklama direk emekli maaş zamlarına yansıdı - Her ay enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde TÜİK tarafından ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumunun açıklamasına bağlı olarak Ağustos ayı enflasyon oranı 9,09 olarak belirtildi. Bu kapsamda gözler maaş zamlarına çevrilmişken En çok da emekliler heyecanlandı.

Zam hesapları sil baştan 

Konu ile alakalı uzman Ekonomist Özgür Erdursun açıklanan verilere bağlı olarak memur ve emekli maaşları ile alakalı zam hesabını yineledi. 1 Ağustos'ta başlayan Toplu sözleşme zammı açıklaması sonrasında gözler Türkiye İstatistik kurumuna çevrilmiş ve ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklanması beklenmekteydi. Ağustos ayı enflasyon oranı Temmuz ayı enflasyonuna göre bir nebze olsun gerilerken Haziran ayına bakılacak olursa kat ve kat üstünde seyretmekte. Senelik enflasyonu şu anda %58,94 olarak gerçekleşirken gözler memur ve emekli zamları ile alakalı açıklamaya çevrilmiş bulunuyor.

EMekli maaşına kallavi zam

6 aylık enflasyon farkının baz alınarak yapıldığı maaş zamları konusunda sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun son dakika tahminlerini açıkladı. Bu zam hesabını ortaya koyan SGK uzmanı Türkiye İstatistik Kurumunu %9,09'luk olarak açıkladı. Uzman isim enflasyon rakamı sonrasında hesaplarını Sil Baştan yeniledi. Konu ile alakalı açıklama yapan Erdursun şunları söyledi “Türkiye İstatistik Kurumu ağustos ayı enflasyonunu yüzde 9,09 olarak açıkladı. Enflasyon oranını 2022 yılına oranladığımızda (eylül, ekim aylarında daha yüksek enflasyon olursa, geçmiş yıllarda böyle olmuştu) 2024 yılının ocak ayında SSK, Bağ- KUR emeklilerine yüzde 63, Emekli Sandığı emeklilerine ve memurlara yüzde 72 oranında (enflasyon farkı+ zam) verilebilir.”

Yapılan bu hesaplama emekli ve memurun cebine doldurmaya yetecek olarak gözükürken 2024 yılına ilk 6 aylık döneminde enflasyon oranlarının yarı yarıya düşeceği bilgisi de tahminler çerçevesinde verildi

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