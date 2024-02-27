Tuğkan’dan “Kayboldum”

2020 yılında yayınladığı “Kusura Bakma” isimli şarkısıyla iddialı bir çıkış yakalayan Tuğkan, müzik listelerinde zirveye yerleşti. Yükselişini sonraki çalışmalarında da devam ettiren başarılı müzisyen, dinleyici sayısını giderek artırırken sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Melankoli yüklü aşk şarkılarıyla özellikle Z kuşağının kadın dinleyicilerini yakalamayı başaran Tuğkan, TikTok’ta paylaştığı videolarla da 1.8 milyonun üzerinde beğeni elde etti.



BİR GECEDE TAMAMLANDI

Tuğkan şimdi yepyeni şarkısıyla dinleyicilerinin karşısında. Genç sanatçının söz ve müziğine de imza attığı, aranjesini ise Alper Gemici’nin yaptığı “Kayboldum” adlı çalışma dijital platformlarda yayınlandı. Tuğkan yeni şarkısını dinleyicilerine emanet etti: “Geçtiğimiz aralık ayında bir gün dışarıda otururken ‘gece’ kelimesini neredeyse hiç kullanmadığımı fark ettim ve hemen ‘gece’yle başlayan bir şarkı yazmaya koyuldum.

O akşam sözünü ve bestesini tamamladım, heyecanım bitmeden hemen bir demo kaydedip Alper Abi’ye gönderdim. ‘Kayboldum’ sizindir.”



2 AYDA BİR YENİ ŞARKI GELECEK

Sevenlerini yeni single’ıyla sevindiren Tuğkan, müjdeli bir haber de verdi. Bundan sonra dinleyicileriyle arasını çok açmayacağını dile getiren Tuğkan, her 2 ayda bir yeni şarkı çıkaracağını açıkladı.