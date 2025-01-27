Tuğçe Kandemir'den çifte mutluluk

Tuğçe Kandemir, minik oğlu Demir’in 40’ının çıkmasıyla ilgili Instagram hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini büyüledi. Oğlunun ilk fotoğrafını paylaşan sanatçı, gönderisine “Demir’in 40’ı uçtu, bizim mutluluğumuz ise sonsuz... Hayat artık çok daha anlamlı” notunu ekledi.

Hayranlarından gelen binlerce tebrik ve destek mesajıyla sevgi seline boğulan Kandemir, hem sahnede hem de evde büyük bir başarıya imza atıyor. Yoğun konser programı ve müzik çalışmalarıyla dikkat çeken şarkıcı, bu özel dönemi ailesiyle birlikte doyasıya yaşamaya devam ediyor.