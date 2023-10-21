Tuğba Özerk'ten Şaşırtıcı İtiraflar: "Kendi Yatağım Olmadan Uyuyamıyorum!"

Ünlü sanatçı Tuğba Özerk, katıldığı bir televizyon programında hayatına dair bilinmeyenleri anlattı. Kendi yatağı olmadan uyuyamadığını belirten Özerk, bu yüzden yatağını sürekli yanında taşıdığını dile getirdi.

Hayatım Müzik Programının Konuğu: Tuğba Özerk

Müzik kariyeri, yatırımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Tuğba Özerk, "Hayatım Müzik" isimli programa katıldı ve orada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özerk, müzik yolculuğunun nasıl başladığına dair anılarını paylaştı. TRT’de Sezen Aksu’nun sunduğu yılbaşı programında sahneye çıktığını anlatan sanatçı, "TRT benim için çok özeldir. İlk sahnem, ilk heyecanım buradaydı. Onun için TRT'ye her zaman minnettarım" şeklinde duygularını ifade etti.

Tuğba Özerk Neden Yatağını Yanında Taşıyor?

Programda dikkat çeken bir diğer konu ise Özerk'in yatak alışkanlığı oldu. Sanatçı, konserler ve diğer etkinlikler için sık sık seyahat ettiğini, bu seyahatler sırasında uyumakta zorlandığını belirtti.

43 yaşındaki başarılı sanatçı, bu problemi aşabilmek için kendi yatağını yanında taşıdığını söyledi. "Kendi yatağım olmadığında gerçekten uyuyamıyorum. Bu benim için büyük bir sorun" diyen Özerk, bu alışkanlığıyla herkesi şaşırttı.