Tuğba Özerk Rüzgarlı Havada Denize Giremedi

Tuğba Özerk, Çeşme Ilıca’daki halk plajında görüntülendi. Rüzgarlı hava nedeniyle denize giremeyen şarkıcı sahilden erken ayrıldı.

Tuğba Özerk Rüzgarlı Havada Denize Giremedi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-07-2025 11:03

Tuğba Özerk, yaz sezonunu her zamanki gibi Çeşme Ilıca’daki yazlığında açtı. Ancak bu kez rüzgarlı hava, ünlü şarkıcının deniz keyfini yarıda bıraktı.

Çeşme Sahillerinde Objektiflere Yansıdı

Yaz aylarını Çeşme’de geçirmeyi alışkanlık haline getiren Tuğba Özerk, bu kez halk plajında köpeğiyle birlikte görüntülendi. Her yaz olduğu gibi bu sezonda da Ilıca’daki yazlığında dinlenmeyi tercih eden Özerk, mütevazı ve sade haliyle dikkat çekti.

Rüzgar Yüzünden Deniz Keyfi Yapamadı

Güneşli olmasına rağmen rüzgarın etkisini gösterdiği günde Tuğba Özerk, köpeğiyle sahilde kısa bir yürüyüş yaptı. Denize girmeyi planlayan şarkıcı, rüzgarın etkisiyle bu planından vazgeçti. Sahilde annesi ve bazı yakın akrabalarıyla birlikte oturan Özerk, uzun bir sohbetin ardından plajdan ayrıldı.

Sade Stili ve Doğal Görüntüsüyle Beğeni Topladı

Tuğba Özerk’in denize girememesi magazin objektiflerine yansısa da, şarkıcının sade tarzı ve doğal görünümü sosyal medyada olumlu yorumlar aldı. Plaj stilinde abartıdan uzak duran Özerk, doğallığı ve aile ortamındaki huzurlu haliyle yaz sezonuna sakin bir başlangıç yaptı.

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