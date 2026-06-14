Tuğba Özay’dan Şoke Eden Vasiyet! Duyanlar Bunu Konuşuyor

Tuğba Özay bu kez magazin gündemine ne bir sahne performansıyla ne de yeni bir projeyle geldi. Konu oldukça duygusal ve kişisel: Antalya Manavgat’taki yaklaşık 1000 dönümlük çiftliğiyle ilgili aldığı vasiyet kararı. Ünlü isim bu büyük arazinin geleceğine dair planını açık açık paylaştı.

Büyük Çiftlik Büyük Emek

Özay’ın anlattıklarına göre söz konusu çiftlik sadece bir mülk değil aynı zamanda yılların emeğini ve hatıralarını taşıyan bir yer. Özellikle babasının bu araziye çok büyük katkısı olduğunu vurguluyor.

Bu yüzden onun için orası “satılıp geçilecek bir yer” değil, tamamen manevi değeri olan bir yaşam alanı. Hatta kendisi açık açık istese çok rahat satıp farklı bir hayat yaşayabileceğini ama buna gönlünün razı olmadığını söylüyor.

“Satmayı Hiç Düşünmüyorum”

Tuğba Özay yaptığı açıklamada en net vurguyu burada yapıyor. Çiftliği satma fikrine tamamen kapalı olduğunu belirtiyor. Ona göre orada sadece bir arazi değil anılar, emek ve aile geçmişi var.

Bu yüzden “Allah bana orayı sattırmasın” diyerek aslında bu kararı ne kadar içselleştirdiğini de gösteriyor. Yani bu onun için ekonomik bir mesele değil tamamen duygusal bir bağlılık.

Vasiyetini Açıkça Duyurdu

Özay’ın en dikkat çeken açıklaması ise vasiyeti oldu. Vefatının ardından bu büyük arazinin nasıl değerlendirileceğini de net şekilde belirlemiş durumda. Buna göre çiftlik aile içinde ya da özel bir kullanım yerine devlet kurumlarından birine bağışlanacak. Amaç ise tamamen kamusal bir fayda oluşturmak.

Bu kararın en önemli nedeni ise babasına olan bağlılığı. Özay çiftliğin babasının adını ve anısını yaşatmasını istiyor. Aynı zamanda kendi soyadının da bir şekilde geleceğe taşınmasını hedefliyor. Yani bu bağış sadece bir mal devri değil aynı zamanda bir hatıra bırakma meselesi.

Sosyal Medyada da Konuşuldu

Tuğba Özay’ın bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bir kesim onun bu kararını çok anlamlı ve duygusal bulurken bazıları da büyük bir mülkün bu şekilde değerlendirilmesini tartışmaya açtı. Ama genel olarak bakıldığında açıklamanın insanlarda “duygusal bir saygı” hissi uyandırdığı söylenebilir.

Kısacası Tuğba Özay bu açıklamasıyla sadece bir vasiyet değil aynı zamanda hayatına dair oldukça kişisel ve duygusal bir karar da paylaşmış oldu.