Hazal Çağlar ve Samet Akaydın Çiftinden Yeni Aşk Pozları

Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın'ın evliliği tam gaz devam ediyor. Hem kariyerlerindeki başarıları hem de özel hayatlarındaki uyumla çok sevilen çift evlilik hayatlarından yeni ve oldukça romantik kareleri Instagram'da takipçileriyle paylaştı.

Yaz Tatilinde Başlayan Aşk

Hatırlarsanız; güzel oyuncu ile milli futbolcunun ilişkisi ilk olarak çıktıkları bir yaz tatilinde basına yansımıştı. İlişkilerini gözlerden uzak ve sakin bir şekilde yaşayan ikili çok geçmeden evlilik kararı aldı. Samet Akaydın'ın romantik evlilik teklifine Hazal Çağlar, Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla paylaştığı fotoğraflarla yanıt vermiş ve mutluluğunu ilan etmişti.

Evlilik yolunda ilk ciddi adımı aile arasında bir nişanla atan çift 28 Aralık 2025 tarihinde ise görkemli bir düğünle evlendi.

Yeni Aşk Pozuna Beğeni Yağdı

Düğünden sonra ev hallerini ve günlük hayatlarından kesitleri sık sık paylaşan ünlü çift son olarak aşk dolu yeni fotoğraflarını yayınladı. İkilinin birbirine sevgiyle baktığı bu romantik kareler kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Genç çiftin bu samimi fotoğrafına hem spor hem de sanat dünyasından tebrik mesajları gecikmedi. Samet ve Hazal'ın bu harika uyumu, magazin sayfalarında haftanın en çok konuşulan konuları arasında çoktan yerini aldı bile.