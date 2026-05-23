BLOK3'ün Dev Konseri La Catedral İçin Geri Sayım Başladı

Türk rap sahnesinin son dönemdeki en popüler isimlerinden BLOK3 kariyerinin en büyük şovuna hazırlanıyor. Başarılı rapçi 28 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği dev konserle müzik dünyasını sallamaya kararlı. Hayranlarının heyecanla beklediği konser için geri sayım sürerken ilgi de her geçen gün büyüyor.

Konsere Bir Ay Kala Biletler Neredeyse Bitti!

Dev stadyum konserine yaklaşık bir ay kala bilet satışlarında resmen patlama yaşandı. Biletlerin %90'ının şimdiden tükenmesi BLOK3'ün ne kadar büyük bir kitleye ulaştığının en net kanıtı. Kısa süre içinde tamamen kapalı gişe olması beklenen dev organizasyon için teknik hazırlıklar da son sürat devam ediyor.

BLOK3 ve ekibi stadyumu dolduracak binlerce müziksevere sadece bir konser değil unutulmaz bir görsel şov sunmak için gece gündüz çalışıyor.

Rap ve Senfoni Bir Arada: 120 Kişilik Dev Kadro

Gecenin en bomba detayı ise sahnede yaşanacak. BLOK3'e sahnede tam 120 kişilik dev bir senfoni orkestrası eşlik edecek. Rap müziğin ritmini senfonik tınılarla buluşturacak olan bu konsept şimdiden müzik dünyasında büyük merak uyandırdı.

Profesyonel dans ekiplerinin koreografileri, özel ışık ve lazer şovlarıyla desteklenecek olan bu gece "La Catedral" adıyla şimdiden yılın en iddialı müzik olayı olmaya aday.