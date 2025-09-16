Tuğba Özay’dan çarpıcı iddia: “Gökyüzünde kimyasal püskürtme var"

Eski manken Tuğba Özay, sosyal medyadan yaptığı dikkat çekici paylaşımıyla gündeme oturdu. Yaz tatilini Antalya’da sürdüren Özay, gökyüzündeki bulutları gösterdiği bir video paylaştı. Videoda, bulutların aslında kimyasal püskürtme olduğunu iddia etti. Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Sosyal medyayı sallayan iddia

Paylaşımında oldukça iddialı ifadeler kullanan Tuğba Özay, “Bakın bunların hiçbiri bulut değil. Şeytani aklın şeytani düzenin sadece ülkemize değil, dünyanın birçok ülkesine yaptığı korkunç bir spreyleme bu” sözleriyle dikkat çekti.

Ünlü isim, sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da benzer durumların yaşandığını ileri sürdü. Özay, Avrupa’dan çok sayıda görüntü geldiğini ve orada yaşayan arkadaşlarının da durumdan şikâyetçi olduğunu dile getirdi.

Avrupa’dan gelen iddiaları anlattı

Sosyal medya paylaşımında arkadaşlarından aldığı bilgileri de aktaran Özay, “Ağır spreyleme yapıldığında nefes dahi alamıyoruz. Evden çıkamayacak hale geliyoruz. Baş ağrısı yaşıyoruz” şeklindeki iddiaları paylaştı.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Eski mankenin bu açıklamaları sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar Özay’a destek verirken, kimileri de bu iddiaları bilim dışı buldu. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tuğba Özay, daha önce de zaman zaman dikkat çeken paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti. Ancak bu kez yaptığı açıklama, çok daha geniş bir kitle tarafından konuşuldu.