Taşacak Bu Deniz'e Fragman Tepkisi! İzleyici İsyan Etti

TRT 1'in sevilen dizisi cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Yapım açıklanan haftalık reytinglerde zirvede yer alıyor. Taşacak Bu Deniz'de sezon finali öncesi gerilim artıyor.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturan proje dün akşam 28. bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümün ardından izleyiciler fragman bekledi. Tanıtım yayınlanmayınca da tepki gösterdi. Seyirciler "Yine iki hafta sonra mı izleyeceğiz?" diye sordu.

Sosyal Medyada Tepki

İzleyiciler Taşacak Bu Deniz'in Instagram sayfasına akın etti. Fragmanı göremeyince de sinirlendi. Paylaşılan son videonun altı tepki yorumlarıyla doldu. Takipçiler "Fragman Yok çünkü daha ne kadar saçmalayacaklarına karar vermediler", "Fragman istiyoruz", "Zaten iki haftada bir izliyorduk şimdi bir de fragmanı kaldırmışlar", "Ula fragman nerede? Ha bu denizi taşırmayın!" gibi mesajlar paylaştı.

Gelecek Bölüm Merak Ediliyor

Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı yapımın gelecek bölümü için merak artıyor. Dizide Adil ve Esme'nin imkansız aşkı anlatılıyor. Karadeniz'de çekilen dizide Trabzon'un eşsiz güzellikleri de gösteriliyor.