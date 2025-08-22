Tuğba Özay’dan Antalya’daki Çiftliğinde Pilates Şovu!

Yeşillikler ve palmiye ağaçlarının arasında, Akdeniz’in eşsiz atmosferinde spor yapan sanatçı, fit görüntüsüyle bir kez daha “zamana meydan okuyan kadın” unvanını hak etti. Yıllar önce Türkiye’de ilk fitness DVD’lerini çıkararak bu alanda öncü olan Tuğba Özay, bugün de sağlıklı yaşam ve sporu hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak sürdürmeye devam ediyor.

“Ruhum ve bedenim için spor, vazgeçilmezim” diyen Özay, yoğun sanat hayatına rağmen formunu korumak için her gün düzenli spor yaptığını vurguluyor. Antalya’daki çiftliğinde yoga, pilates ve doğa yürüyüşleriyle hem bedenini hem de ruhunu beslediğini belirten sanatçı, doğal yaşamı ve pozitif enerjisiyle de örnek bir duruş sergiliyor.

Tuğba Özay, hem sanatıyla hem de yaşam tarzıyla hayranlarına ilham vermeye devam ediyor.