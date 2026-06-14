Safiye Soyman’ın Kızı İçin Yazdığı Not Herkesi Duygulandırdı

Safiye Soyman bu kez sahne performanslarıyla değil yaptığı duygusal bir doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Ünlü sanatçı kızı Ümran Akaröz’ün yeni yaşını sosyal medyadan kutlayınca kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Anne-Kız Bağının Gücü

Safiye Soyman’ın kızı Ümran Akaröz ilk evliliğinden dünyaya gelmişti. Zaman zaman gözlerden uzak bir hayat sürmeyi tercih eden Ümran için annesinin paylaştığı mesaj aslında aralarındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi. Soyman’ın her fırsatta kızına olan sevgisini dile getirmesi takipçileri tarafından da bilinen bir durum.

Sosyal Medyada Duygusal Kutlama

Doğum günü paylaşımını Instagram üzerinden yapan Safiye Soyman oldukça içten ve samimi bir mesaj yazdı. Kızına hitaben kullandığı sözler klasik bir kutlamadan çok daha duygusal bir ton taşıyordu. “İyi ki doğdun ömrüm” ifadesi ise mesajın en dikkat çeken kısmı oldu.

Paylaşımında kızına sık sık sevgi dolu ifadelerle seslenen Soyman onun hayatındaki yerinin ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösterdi. Mesajında hem annelik duygusunu hem yıllar içinde oluşan güçlü bağı hissettiren cümleler kullandı. Bu da paylaşımın kısa sürede yayılmasına neden oldu.

Takipçilerden Yoğun İlgi

Safiye Soyman’ın bu duygusal doğum günü mesajı sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce beğeni gelirken çok sayıda kullanıcı da tebrik yorumları yaptı. Birçok kişi mesajı “çok içten”, “gerçek anne sevgisi” gibi yorumlarla değerlendirdi.

Safiye Soyman’ın kızı Ümran Akaröz genellikle göz önünde olmayı tercih etmeyen bir isim. Bu nedenle yapılan bu paylaşım takipçiler için de ayrı bir merak konusu oldu. Annesinin zaman zaman yaptığı bu tarz paylaşımlar Ümran’ın hayatına dair nadir görülen anlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Sevgi Dolu Bir Yeni Yaş Kutlaması

Sonuç olarak Safiye Soyman’ın bu paylaşımı sadece bir doğum günü kutlaması değil, aynı zamanda anne-kız arasındaki sevginin güçlü bir ifadesi oldu. Samimi sözler ve duygusal ton sosyal medyada geniş yankı buldu ve kısa sürede gündem haline geldi.