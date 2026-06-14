Görenler Donup Kaldı! Bu Benzerlik Gerçek Olabilir Mi?

Şerif Sezer’in kızı Deniz Arna’nın da oyuncu olduğu ortaya çıktı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Arna sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Görenler Donup Kaldı! Bu Benzerlik Gerçek Olabilir Mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-06-2026 18:49

Şerif Sezer deyince akla zaten Türk sinemasının en güçlü oyuncularından biri geliyor. Ama birçok kişinin bilmediği bir detay var: Kızı da kendisi gibi oyuncu. Yani bu iş resmen aileden gelen bir yetenek gibi. İlginç olan şu ki bu bilgi ortaya çıkınca sosyal medyada bayağı bir şaşkınlık yaşanmış. “Nasıl yani, kızı da mı oyuncuymuş?” diyen çok kişi olmuş.

“Annesinin Tıpatıp Benzeri”

Asıl dikkat çeken konu ise sadece oyuncu olması değil. Kızı Deniz Arna’yı görenler resmen “bu Şerif Sezer’in gençliği mi?” demiş gibi yorumlar yapıyor. O kadar büyük bir benzerlik var ki bazıları “ikiz gibi duruyorlar” demekten kendini alamamış. Özellikle yüz hatları, bakışları ve doğal haliyle annesinin birebir kopyası gibi görülüyor.

“Deniz Arna da Boş Bir İsim Değil”

Deniz Arna da aslında kendi yolunu çizen bir oyuncu. 1986 doğumlu ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Yani işi gerçekten eğitimli ve profesyonel şekilde yapıyor. Sadece “ünlü kızı” diye anılacak biri değil kendi kariyerinde de birçok projede yer almış biri.

“Dizilerde de Annesiyle Aynı Ekranı Paylaşmış”

En güzel detaylardan biri de şu: İkisi bir dönem aynı projede bile yer almış. “Çemberimde Gül Oya” dizisinde anne-kız birlikte kamera karşısına geçmişler. Bu da izleyenler için oldukça özel bir detay olmuş. Çünkü gerçek hayatta anne-kız olan iki oyuncuyu aynı sahnede görmek her zaman denk gelen bir şey değil.

“Sosyal Medyada ‘Kopyası’ Yorumları”

Deniz Arna’nın fotoğrafları yeniden gündem olunca yorumlar da gecikmemiş. En çok yazılan şeylerden biri: “Annesinin kopyası”, “genetik bu olsa gerek” ve “aynı yüz, aynı ifade”. İnsanlar özellikle doğal güzelliğini ve annesine olan benzerliğini çok konuşmuş.

Şerif Sezer oyunculuk yeteneğini kızına da aktarmış bir isim gibi duruyor. Deniz Arna da kendi yolunda ilerleyen annesine benzerliğiyle şaşırtan başarılı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

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