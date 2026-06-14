Asena İstanbul'u Terk Etti! Şimdi Kuzularıyla Birlikte Yaşıyor

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Asena şimdi bambaşka bir hayatın içinde. Yıllarca sahnelerde gördüğümüz ünlü isim kalabalık şehir yaşamını geride bırakıp Yalova'da doğayla iç içe bir düzen kurdu. Üstelik yeni hayatının merkezinde gösterişli davetler ya da sahne ışıkları değil koyunlar, kuzular, keçiler ve çiftlik yaşamı var.

Şehir Hayatını Geride Bıraktı

Asena bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kani Kudu ile Yalova'da yaşıyor. Çiftlik evinde sakin ve huzurlu bir yaşam süren ünlü isim gününün büyük bölümünü hayvanlarıyla ilgilenerek geçiriyor. Koyunlar, kuzular, keçiler ve köpekler artık onun günlük hayatının vazgeçilmez bir parçası olmuş durumda.

Asena'nın paylaştığı görüntülerde hayvanlarıyla kurduğu sıcak bağ da dikkat çekiyor. Hatta onlardan bahsederken "çocuklarım" demesi yeni yaşamına ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.

Her Şey Doğal Her Şey Köy Hayatı

Ünlü isim çiftlikte sadece hayvanlarla ilgilenmekle kalmıyor. Aynı zamanda mümkün olduğunca doğal bir yaşam sürmeye çalışıyor. Süt, yoğurt ve peynir gibi birçok ürünü kendi çiftliklerinden elde ettiklerini söyleyen Asena evine doğal olmayan ürünleri sokmamaya özen gösterdiğini anlatıyor.

Doğayla iç içe yaşamanın kendisine huzur verdiğini söyleyen Asena'nın açıklamalarından şehir hayatının stresini tamamen geride bıraktığı anlaşılıyor. Ata binmekten hayvanları beslemeye kadar pek çok işi keyifle yaptığını da dile getiriyor.

Aşk Hakkında Dikkat Çeken Sözler

Asena özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda da oldukça samimiydi. Mutlu bir ilişki yaşadığını söyleyen ünlü isim hayatın en önemli şeylerinden birinin güven duygusu olduğunu belirtti.

Özellikle babaannesinin yıllar önce ettiği bir duayı unutamadığını anlatan Asena bugün yaşadığı mutluluğun o güzel duanın karşılığı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ona göre bir ilişkide en önemli şeyler sevgi kadar saygı, değer vermek ve birlikte huzur bulabilmek.

Sahnelere Geri Dönüyor

Çiftlik hayatı yaşasa da Asena'nın sanattan tamamen uzaklaştığı düşünülmesin. Ünlü isim sahnelere geri dönmeye hazırlandığını açıkladı. Ancak bu kez danslarıyla değil sesiyle ön planda olmak istiyor.

Yakında yeni müzik projeleriyle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyleyen Asena sahnede olmayı özlediğini ve kendisini orada özgür hissettiğini ifade etti. Görünen o ki bir yandan kuzularıyla ilgilenirken bir yandan da müzik kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.