Tuğba Özay gördüğü manzara karşısında çılgına döndü: "Pislik insanlar..."

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde karşılaştığı çöp yığınları, ünlü model Tuğba Özay’ı isyan ettirdi. Bölgenin orman yangınlarından sonra şimdi de çevre kirliliğiyle mücadele ettiğini dile getiren Özay, sosyal medya üzerinden sert açıklamalarda bulundu.

Cep telefonuyla çöp yığınlarını görüntüleyerek takipçileriyle paylaşan Özay, çevreyi kirletenlere ağır eleştiriler yöneltti. "Ormanlarımız yandı, şimdi de burayı bu hale getirmişler. Evindeki koltuğu, ayakkabısını, buzdolabını buraya atan zihniyetle aynı havayı solumak istemiyorum!" diyen Özay, bu durumun "vatana ihanet" olduğunu ifade etti.

"Çöp Cezası Şart"

Özay, yetkililere de seslenerek bu tür olayların önlenmesi için caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini belirtti:

"Bütün belediyeler çöp cezası uygulasın. Göreceksiniz, aldığınız vergiden daha fazlasını kazanırsınız. İnsanlar o zaman hizaya gelir. Bir tane izmarit atabiliyorlar mı yerlere, görelim!"

"Beni Delirttiniz!"

Tepkisini dile getirirken oldukça sinirli olduğu görülen Özay, "İğrenç zihniyetli insanlar, beni hasta ettiniz!" diyerek çevreyi kirletenlere karşı öfkesini dile getirdi. Özay’ın paylaşımları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken çevre bilincine dikkat çeken bir tartışma başlattı.

Ünlü model, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmayı sürdüreceğini belirterek, "Bu ülke hepimizin, doğamızı korumazsak geleceğimizi kaybederiz" mesajını verdi.