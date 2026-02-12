Tuba Ünsal’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: "Kimsenin Kocasını Elinden Almadım!"

Oyuncu Tuba Ünsal, yıllardır magazin gündemini meşgul eden ve üzerine yapışan "yuva yıkan kadın" etiketine karşı sessizliğini bozdu. Katıldığı bir programda geçmişte yaşadığı ilişkisi ve hakkında çıkan ağır eleştirilerle ilgili konuşan Ünsal, samimi açıklamalarda bulunurken duygusal anlar yaşadı.

"Göz Göre Göre Yalan Söyleyemem"

Hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddeden Ünsal, kendisini savunurken meslektaşlarına da göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, dürüstlüğünden ödün vermediğini şu sözlerle vurguladı:

"Eğer yalan söylüyor olsaydım, diğer meslektaşlarım gibi bu durumdan çok daha 'Pirüpak' bir şekilde sıyrılabilirdim ama ben insanların gözünün içine bakarak asla yalan söyleyemem."

"Vicdanım Çok Rahat"

İlişkileri nedeniyle haksızlığa uğradığını düşünen Tuba Ünsal, kimsenin evliliğine müdahale etmediğini belirtti. Manevi hassasiyetlerine değinen oyuncu, vicdanen müsterih olduğunu ifade etti:

İddialara Cevabı: "Kimsenin kocasını elinden almadım. Asla böyle bir şey yapmadım."

Korkusu: "Kul hakkından çok korkarım."

İddiaların Perde Arkası: Ne Olmuştu?

Tuba Ünsal’ın hedef tahtasına oturtulmasına neden olan süreç, 2019 - 2021 yılları arasında iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı birliktelikti.

O dönemde Karaloğlu'nun, İspanyol model Elisabeth Mas ile yasal olarak evliliği kağıt üzerinde devam ediyordu. Mas’ın o dönemde yaptığı sert açıklamalar ve "evliliğim bitmeden bu ilişki başladı" iddiaları, kamuoyunda Ünsal’a yönelik eleştiri oklarının yükselmesine neden olmuştu.