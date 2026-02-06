Tuba Ünsal’dan Ezber Bozan 14 Şubat Yorumu: "Özel Günleri Seviyorum!"

Ünlü oyuncu ve yapımcı Tuba Ünsal, yaklaşan 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Etiler’de objektiflere yansıdı. Her zamanki fit hali ve neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Ünsal, özel günlere bakış açısını ve günlük yaşam rutinini basın mensuplarıyla paylaştı.

"Aklımı Kaybetmemek İçin Spor Yapıyorum"

Etiler'de müdavimi olduğu spor salonuna girerken görüntülenen Tuba Ünsal, sporu hayatının merkezine koyduğunu dile getirdi. Yoğun iş temposunda sporu bir kaçış noktası olarak gördüğünü belirten oyuncu:

Ofis Gibi Kullanıyor: "Her gün buradayım. Burayı hem ofis gibi kullanıyorum hem de sporumu yapıyorum," dedi.

Zihinsel Sağlık Vurgusu: Sporun sadece fiziksel değil, ruhsal bir terapi olduğunu da esprili bir dille ekledi: "Aklımı kaybetmemek için yapılacak en güzel şey spor yapmak."

Özel Günlerin Savunucusu: Tuba Ünsal

Pek çok ismin aksine özel günlerin "tüketim çılgınlığı" olduğu eleştirilerine katılmayan Ünsal, Sevgililer Günü’ne sıcak baktığını ifade etti: