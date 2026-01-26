Tuba Ünsal’dan Bali’de Emlak Hamlesi: "İki Villayı İdare Edemem"

Yayın Tarihi : 26-01-2026 12:00

Yıllardır Bali hayranlığıyla bilinen ve orada kendine bir yaşam kuran oyuncu Tuba Ünsal, tropikal adadaki mülk yönetimini sadeleştirme kararı aldı. Bali’de ikinci evini alan ünlü isim, Canggu bölgesindeki ilk villasını satışa çıkardı.

Eşyalarıyla Birlikte Satışta

Tuba Ünsal, Canggu’daki ilk göz ağrısı olan villasını sadece duvarlarıyla değil, içindeki özel mobilyalarıyla birlikte devrediyor. Oyuncu, bu satış kararının arkasındaki pratik nedenleri şu sözlerle açıkladı:

  • Yönetim Zorluğu: "İki villayı birden yönetemem. Zaten sürekli gidemiyorum da, boş durmasına gerek yok."

  • Stratejik Konum: "Evim çok sakin bir sokakta. Bali’nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında ve Fransız lisesine sadece 8 dakika mesafede."

  • Satış Amacı: Ünsal, evi ilk alırken amacının çocuklarını orada okutmak olduğunu ancak planların değiştiğini belirtti.

"İlk Evimi 17 Yaşında Aldım"

Gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen 44 yaşındaki başarılı oyuncu, tasarruf ve yatırım konusundaki disiplinini şu sözlerle hatırlattı:

"Ben yatırım yapmayı seven biriyim. İlk evimi henüz 17 yaşındayken Bebek'te almıştım ve taksit taksit ödeyerek sahibi olmuştum."

Bali’deki "Egzotik" Yatırım Trendi

Tuba Ünsal gibi pek çok ünlü isim, son yıllarda hem huzur bulmak hem de yatırım yapmak amacıyla Bali’yi tercih ediyor. Ünsal’ın satışa çıkardığı villanın, adanın en popüler ve modern bölgelerinden biri olan Canggu'da olması, mülkün kısa sürede alıcı bulacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

