Tuba Ünsal Kendisinden 10 Yaş Küçük Sevgilisi Emir Ersoy'la İlk Kez Görüntülendi: El Ele Aşk İlanı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Tuba Ünsal (43), geçtiğimiz yılın son haftalarında kendisinden 10 yaş küçük iş insanı Emir Ersoy ile yeni bir aşka yelken açarak gündeme gelmişti. Ünsal, dün sevgilisiyle ilk kez el ele objektiflere yansıdı.

Üç Evlilik Yaptı, Aşk Hayatıyla Gündemde

Daha önce Cem Cantaş, Murat Pilevneli ve Mirgün Cabas ile üç evlilik yapan ve bu evliliklerden iki çocuğu bulunan Ünsal, yeni ilişkisiyle dikkatleri üzerine çekti.

Tuba Ünsal ve iş insanı sevgilisi Emir Ersoy, katıldıkları bir davette el ele görüntülenerek ilişkilerini resmen magazin dünyasına duyurmuş oldu.