Tuba Ünsal Hem Sevgilisini Hem Ülkeyi Terk Etti!

Türk televizyon ve sinema dünyasının başarılı projelerinde adından söz ettiren, son dönemde özel hayatı ve iddialı açıklamalarıyla magazin kulislerinin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Tuba Ünsal hayatının akışını değiştirecek çok önemli bir karar aldı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un köşe yazısında paylaştığı bilgilere göre ünlü oyuncu ve eski manken Tuba Ünsal hem uzun süredir birlikte olduğu genç sevgilisini hem de çok sevdiği İstanbul'u arkasında bırakarak Fransa'ya yerleşti.

Kızının Paris'teki Sanat Okulu Hayatı Her Şeyi Değiştirdi

Hayatında yepyeni bir sayfa açan ve çocuklarının geleceği için büyük bir adım atan Tuba Ünsal'ın bu radikal kararının arkasında ailesine olan düşkünlüğü yatıyor. Alınan bilgilere göre ünlü oyuncunun Murat Pilevneli ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Sare, Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan prestijli sanat okulu Lycee Moliere'e kabul edildi.

Evladının bu önemli başarısı karşısında Paris'te yeni bir hayat kurma kararı alan Tuba Ünsal kızı Sare ve Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e taşındı. Çocuklarının eğitimi ve gelişimi için İstanbul'daki düzenini geride bırakıp Fransa'ya yerleşen güzel oyuncu şimdilerde çocuklarıyla birlikte yepyeni bir düzen kurmanın heyecanını yaşıyor.

Genç Sevgilisi Emir Ulusoy ile Yollarını Ayırdı

Tuba Ünsal'ın hayatındaki bu büyük coğrafi değişim özel hayatına da doğrudan yansıdı. Ekim 2024'ten bu yana aşk yaşadığı genç sevgilisi Emir Ulusoy ile uzun süredir mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü isim araya mesafelerin girmesi nedeniyle ilişkisini noktalama kararı aldı.

Paris'e yerleşmesiyle birlikte sevgilisiyle aralarındaki mesafenin ilişkiyi yürütmeyi imkansız hale getireceğini düşünen Ünsal'ın Emir Ulusoy ile olan ilişkisini dostça sonlandırdığı öğrenildi. Hem çocuklarının eğitimi için attığı bu cesur adım hem de özel hayatındaki köklü değişikliklerle gündeme gelen Tuba Ünsal'ın Paris'teki yeni yaşamı şimdiden büyük merak uyandırdı.