Kimse Bunu Beklemiyordu! Altı Üstü İstanbul, Uzak Şehir'i Tahtından Etti!

Televizyon ekranlarında pazartesi akşamlarının vazgeçilmez geleneği haline gelen reyting savaşları bu hafta çok konuşulacak büyük bir sürprize sahne oldu. Ekranların reyting rekortmeni fenomen yapımı Uzak Şehir zirvedeki uzun soluklu liderliğini bu hafta yepyeni bir rakibe kaptırdı. TİAK tarafından açıklanan 21 Eylül 2026 pazartesi akşamına ait reyting sonuçlarına göre ATV ekranlarında yayın hayatına hızlı bir giriş yapan yeni dizi Altı Üstü İstanbul izleyicileri ekran başına kilitleyerek gecenin en çok izlenen yapımı olmayı başardı.

Altı Üstü İstanbul Zirveyi Aldı

Yayınlandığı günden bu yana milyonları peşinden sürükleyen ve reyting listelerinin demirbaşı olan Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir bu hafta da üst sıralardaki güçlü varlığını korumaya devam etti. Total kategorisinde 6,97 reyting ve yüzde 22,77 izlenme payı elde eden başarılı yapım gecenin en çok izlenen ikinci programı olurken zirvenin yeni sahibi iddialı giriş yapan Altı Üstü İstanbul oldu.

Özellikle Total grubunda gösterdiği muazzam çıkışla dikkatleri üzerine çeken yeni dizi rakiplerine fark atarak pazartesi akşamının kahramanı oldu. Öte yandan AB ve ABC1 reyting sıralamalarında ise Uzak Şehir liderliği elden bırakmayarak kemik izleyici kitlesinin gücünü bir kez daha kanıtladı. Ekranlardaki bu kıyasıya rekabetin önümüzdeki haftalarda nasıl şekilleneceği ve yeni dizinin zirvedeki yerini koruyup koruyamayacağı şimdiden televizyon kulislerinin en çok merak edilen konuları arasına girdi.