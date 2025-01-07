Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü, ilk kez aynı projede!

Türk sinemasının başarılı isimleri Tuba Büyüküstün ve Akın Akınözü, ilk kez bir araya geliyor. İkili, “Mardin’in En Güzel Kızı” adlı festival filminde başrolleri paylaşacak. Film, hem güçlü oyuncu kadrosu hem de tarihi dokusuyla dikkat çeken Mardin’de geçmesiyle şimdiden ilgi odağı oldu.

Yönetmen koltuğunda usta bir ismin oturduğu projenin çekimlerinin yılın ikinci yarısında Mardin’de başlaması planlanıyor. Büyük bir titizlikle hazırlanan filmin 2026 yılında sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

Film, geçmişten gelen sırların ve duygusal çatışmaların işlendiği etkileyici bir hikâyeyi beyaz perdeye taşırken, Mardin’in eşsiz güzelliklerini de izleyiciyle buluşturacak.

Hem Tuba Büyüküstün’ün hem de Akın Akınözü’nün hayranlarını heyecanlandıran bu proje, şimdiden yılın en çok beklenen filmleri arasında yerini aldı.