Gülçin Ergül’den O İsimlere Zehir Zemberek Sözler!

Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül, müzik sektörüne ve geçmişte sorun yaşadığı kişilere dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Sözleri gündem oldu.

Gülçin Ergül’den O İsimlere Zehir Zemberek Sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 18:02

Hepsi grubunun eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Önceki gün Bebek’te görüntülenen Ergül hem müzik dünyasına dair düşüncelerini hem geçmişte sorun yaşadığı kişilere yönelik sitemini dile getirdi. Şarkıcının özellikle “Benimle yarışmaya çalışıp durduk yere laf atmasınlar” sözleri dikkat çekti.

Yoğun Tempoya Yoga ve Meditasyon Molası

Habertürk’ten Eren Gürel’in haberine göre Bebek’te objektiflere yansıyan Gülçin Ergül yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdiğini söyledi. Bu dönemde kendisine daha fazla zaman ayırdığını belirten şarkıcı günlerini meditasyon, yoga ve spor yaparak geçirdiğini anlattı.

Bir yandan da yeni şarkılar üzerinde çalıştığını söyleyen Ergül müzik sektöründeki değişimlerin kendisini biraz uzaklaştırdığını ifade etti.

“Hak Ettiğim Şekilde Desteklenmediğimi Düşünüyorum”

Müzik dünyasının eskisinden farklı bir noktaya gittiğini düşünen Gülçin Ergül yapay zekâ başta olmak üzere sektörde yaşanan gelişmelerin de bu değişimde etkili olduğunu söyledi.

Kendisinin yeterince desteklenmediğini düşündüğünü dile getiren şarkıcı hayatının gereksiz yere zorlaştırıldığını hissettiğini belirtti. Bu konuda ilahi adalete güvendiğini söyleyen Ergül işine ve kendi yoluna devam ettiğini ancak biraz dinlenmeye de ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Geçmişte Sorun Yaşadığı Kişilere Sitem Etti

Gülçin Ergül’ün açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise geçmişte husumet yaşadığı kişilerle ilgili sözleri oldu. Şarkıcı kendisiyle rekabet etmeye çalışan ve durduk yere laf atan kişilerden rahatsız olduğunu açıkça dile getirdi.

“Artık onlarla uğraşmak istemiyorum ve ciddiye de almıyorum” diyen Ergül herkesin kendi yoluna bakmasını istedi. Sözlerini daha da netleştiren şarkıcı “Adımı anmadan devam etsinler” diyerek tepkisini ortaya koydu.

Gülçin Ergül yaşananlara takılıp kalmak yerine kendi hayatına ve müziğine odaklanmak istediğinin mesajını verdi.

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