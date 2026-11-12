Berdan Mardini’den Milyonluk Hamle! Market Devleriyle Anlaştı

Evini ve arabasını satarak Mardin'de 120 milyon TL'lik fabrika kuran Berdan Mardini, büyük markalarla çalışmaya başladı. Market zincirleriyle de anlaştı.

Berdan Mardini’den Milyonluk Hamle! Market Devleriyle Anlaştı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2026 18:36

Şarkılarıyla tanıdığımız Berdan Mardini iş dünyasındaki hamlesiyle gündemde. Ünlü türkücü, memleketi Mardin’de kurduğu gül yağı fabrikasıyla girişimcilikte de iddialı olduğunu gösteriyor. Üstelik bu işe başlarken evini ve arabasını satmayı bile göze almıştı. Şimdi ise yatırımlarının karşılığını almaya başladığını söylüyor. Mardini büyük markalara gül yağı sattığını ve market zincirleriyle yeni anlaşmalar yaptığını açıkladı.

Evini ve Arabasını Satarak Yola Çıktı

Berdan Mardini’nin yatırım hikâyesi oldukça büyük bir risk almasıyla başladı. Memleketine yatırım yapmak isteyen sanatçı evini ve arabasını satarak işe koyuldu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) desteğini de alan Mardini, Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Yaylabaşı Mahallesi’nde 120 milyon TL’lik yatırımla gül yağı üretim fabrikası kurdu.

Fabrikasında üretime devam eden Mardini oluşturduğu markayı büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyük Markalara Gül Yağı Satıyor

Yatırımının geldiği noktayı anlatan ünlü türkücü artık önemli markalarla iş yaptığını söyledi. Kendi markasını oluşturduğunu belirten Mardini “Çok büyük markalara gül yağı satıyorum. Market zincirleri ile anlaşıyoruz” sözleriyle yeni iş bağlantılarını duyurdu.

Görünen o ki Mardini yalnızca üretim yapmakla kalmayıp ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için de önemli adımlar atıyor.

Fabrikada 300 Kadına İş İmkânı

Mardini’nin yatırımının dikkat çeken taraflarından biri de sağladığı istihdam. Ünlü sanatçı fabrikada sezonluk 300 kadınla birlikte toplam 60 daimi çalışanın bulunduğunu açıkladı.

Çalışanların geçimini ve yaptığı yatırımı korumak için fabrikaya daha fazla odaklandığını söyleyen Mardini artık bir marka sahibi olarak anılmak istediğini de belirtti.

Ancak müziği bırakmaya niyeti yok. Konserlerine ve düğün sahnelerine devam ettiğini söyleyen türkücü şarkıcılık ile girişimciliği bir arada yürütüyor.

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