Tuba Büyüküstün: Kızlarımın geleceği için endişeleniyorum

Tuba Büyüküstün, hakkında merak edilenleri anlattı. İkiz kızları Maya ve Toprak ile birlikte yaşamını Paris'te sürdüren ünlü oyuncu, "Kendimi tanıma sürecindeyim hala" ifadelerini kullandı.



"İÇİMDE BAŞKA BİR TUBA VAR"

Elle Dergisi'ne konuşan 40 yaşındaki oyuncu, "Sürekli değişiyorum. Birçok detayım var; birini tanımlasam öbürüne haksızlık etmiş olurum. Olduğum halimden gayet memnunum. Yargılarımla, hatalarımla, yaptıklarımla, yapamadıklarımla iyi ki böyleyim" diye konuştu.

Büyüküstün, daha sonra "Kendi içimdeki duygularda çok uçlara gidip gelsem de hayat tarzı olarak uçlarda yaşayan biri değilim. İçimde dışarıdan bakanların görmediği bir Tuba var" ifadelerini kullandı.

"KIZLARIMIN GELECEĞİ İÇİN ENDİŞELENİYORUM"

Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile 2011 ila 2017 yılları arasında gerçekleştirdiği evlilikten Maya ve Toprak adında iki kızı bulunan Büyüküstün, çocuklarıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı:

En çok kızlarımın geleceği için endişeleniyorum. Çocuklarım adına nasıl bir dünyanın bizi beklediğini bilmiyorum. Umarım bu endişelerin hepsi boştur. Kızlarıma tamamen açığım. Bilsinler ki ben mükemmel değilim. Endişelerim var, sorunlarım var, saçmalıklarım ve kendimi düşük hissettiğim, hatta pes ettiğim zamanlar var.

"ARTIK ÖLMEK ÇOK ZOR"

"Annelik beni çok değiştirdi" diyen Tuba Büyüküstün, "Artık hiçbir zaman tek kişilik düşünmüyorsun. İlk anne olduğum zamanlar demiştim; artık ölmek çok zor" diye konuştu.