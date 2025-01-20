Tuba Büyüküstün Joy Awards 2025’e damga vurdu: Güzelliğiyle büyüledi

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen Joy Awards 2025 töreni, yıldızlar geçidine sahne oldu. Türkiye’den birçok ünlü ismin katıldığı etkinlikte, başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün hem zarafeti hem de Arapça yaptığı konuşmasıyla geceye damga vurdu.

Mor halıda şıklıklarıyla göz dolduran Türk yıldızlar arasında Barış Arduç, Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Hande Erçel, Özge Özpirinçci ve Afra Saraçoğlu da yer aldı. Ancak gecenin en dikkat çeken anlarından biri, Tuba Büyüküstün’ün sinema dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü takdim ettiği sırada Arapça konuşması oldu.

Ünlü oyuncu, Riyad’daki törenin açılışında Arapça olarak "Riyad’da ne güzel bir akşam" ifadelerini kullanarak konuklara seslendi. Büyüküstün’ün bu jesti, sosyal medyada geniş yankı buldu. Hayranları, oyuncunun nezaketi ve zarafetiyle Arap dünyasında bir kez daha büyük beğeni topladığını ifade etti.

Ayrıca Tuba Büyüküstün, seçtiği sade ama çarpıcı elbisesiyle de moda otoritelerinden tam not aldı. Gecede, oyunculuğu kadar stil anlayışıyla da bir ikon haline geldiği yorumları yapıldı.

Joy Awards 2025, sadece ödülleriyle değil, aynı zamanda Tuba Büyüküstün gibi isimlerin uluslararası alanda sergilediği güçlü varlıklarıyla da uzun süre konuşulacağa benziyor.