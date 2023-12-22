Tuba Büyüküstün ile Halit Ergenç’li diziden ilk görüntüler ortaya çıktı

Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, 6 yıl aradan sonra "Yarın Yokmuş Gibi" dizisinde başrolleri paylaşıyor. 2017 yılında Ferzan Özpetek'in yönettiği "İstanbul Kırmızısı" adlı filmde bir araya gelen ikili, yeni dizilerinde Saner Ayar'ın yapımcılığını üstlendiği CB Medya tarafından destekleniyor. Dizi, 9 Aralık'ta çekimlere başlandı ve Zeynep Günay tarafından yönetiliyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dört bölümlük "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi, 2003 yapımı Theo van Gogh'un yönettiği "Interview" filminden esinlenerek yazıldı. Ekin Atalar tarafından uyarlanan dizi, olayların oyuncu Manolya ile deneyimli gazeteci Hakan'ın bir röportaj için bir araya gelmeleriyle başlayarak, hikayeyi beklenmedik bir noktaya taşıyor.



