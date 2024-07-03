Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahnesi gündem oldu

Başrollerini Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz'un paylaştığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonundan ilk fragman izleyiciyle buluştu. Yeni sezon için geri sayım başlarken, fragmana Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri damga vurdu.

Tuba Büyüküstün ile Aytaç Şaşmaz'ın öpüşme sahnesi gündem oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2024 15:50

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan ve Murat Boz'un başrollerini paylaştığı "Zeytin Ağacı" dizisinin merakla beklenen ikinci sezonundan ilk fragman nihayet izleyiciyle buluştu. OGM Pictures imzası taşıyan dizi, 28 Temmuz 2022'de başlayan ilk sezonuyla büyük ilgi görmüş ve hayranlarını ekranlara kilitlemişti. Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Erdem Tepegöz'ün oturduğu, senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı yapım, ikinci sezonunda kadrosuna Aytaç Şaşmaz gibi dikkat çekici bir ismi dahil etti.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte, özellikle Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri izleyicilerin dikkatini çekti. İlk sezonun ardından heyecanla beklenen yeni sezon, 11 Temmuz tarihinde izleyicilerle buluşacak. Dizinin yeni bölümlerinde neler yaşanacağı merakla beklenirken, fragmandaki çarpıcı sahneler izleyicilere büyük bir heyecan yaşatacak gibi görünüyor.

"Zeytin Ağacı" dizisinin ikinci sezonu, izleyicilere duygusal ve heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz gibi güçlü oyuncuların performanslarıyla ekranlara gelecek olan dizi, izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitlemeye aday görünüyor.

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