Tuba Büyüküstün: Fatma Girik veliahdı olarak beni seçmiş!

İstanbul'un Şişli ilçesinde belediye başkanlığı görevini üstlenmiş olan Yeşilçam efsanesi Fatma Girik, ölümünün ikinci yıl dönümünde düzenlenen anma töreniyle hatırlanarak sevenleri tarafından minnetle anıldı. Anma törenine gönderdiği bir video ile katılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Fatma Girik'e duyduğu saygıyı dile getirdiği bir videolu mesaj paylaştı.

Büyüküstün, videoda şu sözlere yer verdi: "Fatma Hanım’ı tanımak bana nasip olmadı. Kendisi ölmeden önce ‘Veliahtım bu kızdır’ demiş benim için. Veliahtı olarak beni seçtiği için buradan kendisine minnetlerimi sunuyorum. Huzur içinde yatsın. Vefanın ne demek olduğunu şimdi tam anlamıyla anlıyorum."