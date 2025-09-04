Tuba Büyüküstün: “Bir Yazı Daha Devirdik”

Yaz mevsimine duygusal veda

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, yaz mevsiminin sona ermesiyle duygularını sosyal medyada dile getirdi. Ayvalık’ta çekimleri devam eden projesi için bulunan oyuncu, bikinili fotoğraflarıyla yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Büyüküstün, yazın bitişini adeta şairane bir dille ifade etti.

“Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi”

Sonbaharın gelişiyle birlikte sosyal medyada paylaşım yapan oyuncu, şu sözlerle duygularını aktardı: “Gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler. Ayrılıklar bir oyun gibi. Gözlerimde yaş kalbimde sızı... Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik.” Bu ifadeler, takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Hayranlarından büyük beğeni

Büyüküstün’ün paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, oyuncunun hem doğal güzelliğini hem de duygusal yaklaşımını övdü. Sosyal medyada “Tuba yine farkını ortaya koydu” yorumları öne çıktı.

Ayvalık’ta yoğun tempo

Başarılı oyuncu, yeni rol aldığı yapımın çekimleri için bir süredir Ayvalık’ta bulunuyor. Çekim temposuna rağmen sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmayı sürdüren Büyüküstün, sanatseverler tarafından merakla takip ediliyor.