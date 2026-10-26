Tuana Yılmaz İle Evlenen Burak Yörük'ten Samimi Açıklamalar: "Hiçbir Şey Değişmedi"

Taşacak Bu Deniz'in Oruç Furtuna'sı Burak Yörük ile ünlü şarkıcı Tuana Yılmaz sürpriz bir kararla nikah masasına oturmuş ve hayatlarını birleştirmişti. Trabzon'da süren çekimlerden fırsat buldukça İstanbul'a gelen Burak Yörük önceki gün magazin muhabirlerine yakalandı. Yakışıklı oyuncu evlilikle ilgili sorulara yanıt verdi. Çevresinden duyduğu "Evlenince her şey değişir." ön yargısının aksine çok mutlu bir süreç geçirdiğini belirten Yörük açıklamalarıyla takdir topladı. İşte o keyifli röportajın öne çıkan detayları....



"Çok Şükür Harika Hiçbir Şey Değişmedi"



Burak Yörük, İstanbul'da gazetecilere yakalandı. Hayatında her şeyin yolunda gittiğini söyleyen oyuncu, "Çok şükür, harika hiçbir şey de değişmedi, süper. 'Evlenince değişir' diyorlardı ama daha da güzelmiş" ifadelerini kullandı.



Örnek Çiftin Uyumlu Halleri Beğeni Topluyor



Eşiyle ilgili konuşurken gözlerinin için gülen Burak Yörük hem kariyerlerindeki başarılar hem de özel hayatlarındaki uyumla magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden birisi oldu. . Evlilik sonrası tempolu iş hayatlarına devam eden ve rol aldığı Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri için sık sık Trabzon'a gidip gelen oyuncunun pozitif enerjisi ve ünlü çiftin birbirlerine olan desteği takipçilerinden tam not aldı.