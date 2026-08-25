TRT 1'in Yeni Bombası Evlilik Güzeldir Geliyor! Görkemli Afiş Görücüye Çıktı

TRT 1'in yeni dizisi Evlilik Güzeldir'in afişi yayınlandı. Fikret Kuşkan, Hande Soral ve İlayda Alişan'lı dizi pazartesi akşamları yayınlanacak.

TRT 1'in Yeni Bombası Evlilik Güzeldir Geliyor! Görkemli Afiş Görücüye Çıktı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 11:25

TRT 1'in yeni yayın döneminde izleyiciyle buluşturmaya hazırlandığı aile, komedi ve dramı harmanlayan projesi Evlilik Güzeldir için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımcılığını Zafer Yiğit ile A. Şevki Peker'in üstlendiği Greative Film imzalı iddialı dizi yeni sezonda Pazartesi akşamları ekran yolculuğuna başlayacak.

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin resmi afişi ilk kez görücüye çıktı. Yayınlanan o oldukça renkli ve şık afiş kısa sürede sosyal medyada dizi tutkunlarının beğenisini topladı.

Kreatif Koltukta Hasan Kaçan Senaryoda Dev Kadro!

Türk televizyon ve sinema dünyasının usta ismi Hasan Kaçan'ın kreatif yapımcı olarak imza attığı Evlilik Güzeldir son derece samimi ve sıcak hikayesiyle öne çıkıyor. Kaliteli mizahı ve güçlü aile bağlarını merkeze alan projenin senaryo ekibinde ise Baykut Badem, Hasan Tolga Pulat, Hazan Toma ve Seçil Çömlekçi gibi usta kalemler yer alıyor.

Evlilik kurumunun neşeli, tatlı-sert ve eğlenceli yönlerini farklı kuşaklar üzerinden ekrana taşıyacak olan yapım Pazartesi günlerinin yeni reyting adayı olmaya aday.

Şampiyonlar Ligi Gibi Oyuncu Kadrosu!

TRT 1'in zengin kadrolu bu yeni projesi, Türk tiyatro ve dizi sektörünün usta isimleri ile genç kuşağın gözde yıldızlarını aynı sette buluşturuyor. Dizinin adeta yıldızlar geçidini andıran dev kadrosunda şu isimler var:

Fikret Kuşkan, Hande Soral, İlayda Alişan, Berk Bakioğlu, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Yıldız Kültür, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Nil Sude Albayrak, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm ve Anastasia Geptina.

Görkemli kadrosu ve dikkat çeken afişiyle şimdiden konuşulmaya başlayan Evlilik Güzeldir yakında Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında seyirciyi selamlayacak. Bakalım dizi sert geçen Pazartesi reyting yarışından nasıl bir sonuçla çıkacak?

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