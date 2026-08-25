Güller Ve Günahlar 2. Sezon İçin Sete Çıktı! Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Güller ve Günahlar dizisinin 2. sezon çekimleri başladı. Murat Yıldırım'lı dizi 12 Eylül'de Kanal D'de başlıyor. Hikaye Sofya'ya uzanacak.

Güller Ve Günahlar 2. Sezon İçin Sete Çıktı! Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 11:03

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen, dram ve aksiyon dolu sahneleriyle reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Güller ve Günahlar dizisinde beklenen gün geldi. Başarılı yapımcı Nazlı Heptürk imzasını taşıyan NGM (NTC Medya) yapımı iddialı dizinin 2. sezon çekimleri bugün itibarıyla resmen başladı. Ekran başındakilerin merakla beklediği yeni sezonun yayın tarihi de netleşti. Dizi nefes kesecek yeni bölümleriyle 12 Eylül akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşarak yeni sezona merhaba diyecek.

Hikaye Sofya'ya Uzanıyor: Kayıp Kader'in Peşinde Nefes Kesen Takip

Güller ve Günahlar'ın ikinci sezonunda izleyicileri çok daha geniş, uluslararası ve heyecan seviyesi yüksek bir hikaye evreni bekliyor. Dizinin yeni sezon aksında hikayenin kilit noktalarından biri olan küçük Kader'in (Yade Arayıcı) kayboluşu ana gündem maddesi haline gelecek. Başarılı aktör Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Serhat karakteri ve dizinin diğer kahramanları, kayıp Kader'in izini sürmek adına Türkiye sınırlarını aşarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kadar uzanan tehlikeli ve gizemli bir yolculuğa çıkacak. Sırların bir bir ortaya döküleceği bu macerada karakterlerin sınırları sonuna kadar zorlanacak.

Kilit Karakter Yusuf Tecer Geliyor: Cast Çalışmaları Sürüyor

Yeni sezonda diziye dahil olacak yeni karakterler de hikayedeki dengeleri baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Serhat'ın babası Yusuf Tecer karakteri 2. sezonda hikayeye sert bir giriş yapacak. Baba-oğul arasındaki geçmiş hesaplaşmaların ve ailevi sırların derinleşeceği projede, Yusuf Tecer rolüne hayat verecek usta oyuncu için yapım ekibinin görüşmelerini yoğun bir tempoda sürdürdüğü öğrenildi.

Yönetmenliği, senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday olan Güller ve Günahlar 12 Eylül'de sürprizlerle dolu yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor.

Benzer Haberler
Muhteşem Yüzyıl Hayranlarını Heyecanlandıran Buluşma! Muhteşem Yüzyıl Hayranlarını Heyecanlandıran Buluşma!
Hülya Avşar Sessiz Kalmadı! Feraye’nin Yanıtı Dikkat Çekti Hülya Avşar Sessiz Kalmadı! Feraye’nin Yanıtı Dikkat Çekti
Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den Çok Konuşulacak Mesaj Yaprak Dökümü’nün Oğuz’u Tolga Karel’den Çok Konuşulacak Mesaj
Zehra Yılmaz Ve İsmail Gündoğdu’dan Sürpriz Evlilik! Zehra Yılmaz Ve İsmail Gündoğdu’dan Sürpriz Evlilik!
Yeşim Ceren Bozoğlu Nasıl Zayıfladı? İşte 60 Kilo Verdiren O Liste Yeşim Ceren Bozoğlu Nasıl Zayıfladı? İşte 60 Kilo Verdiren O Liste
Burcu Biricik Ve Burak Dakak Aynı Filmde! Harabe Çekimlere Hazırlanıyor Burcu Biricik Ve Burak Dakak Aynı Filmde! Harabe Çekimlere Hazırlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-08-2026 09:21

Hilmi Cem İntepe ve Pırıl Atasever Evlendi! Düğünden Kareler Sosyal Medyayı Salladı

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?
  • 20-08-2026 10:05

Cannes Ödüllü Oyuncu Merve Dizdar Anne Oluyor! Bebeğin İsmi Belli Oldu Mu?

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu
  • 24-08-2026 10:34

Bülent Ersoy Kuşadası Konserinde Çıldırdı! Tepki Gösteren Seyirciye Küfür Edip Kovdu

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi
  • 18-08-2026 23:43

Hande Erçel’den Olay Poz! Beyaz Elbisesiyle Büyüledi

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı!
  • 21-08-2026 12:01

Harbiye'de Hazal Filiz Küçükköse Rüzgarı! "Yaz Benim İçin Yeni Başladı"