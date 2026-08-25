Güller Ve Günahlar 2. Sezon İçin Sete Çıktı! Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen, dram ve aksiyon dolu sahneleriyle reyting listelerinde üst sıralarda yer alan Güller ve Günahlar dizisinde beklenen gün geldi. Başarılı yapımcı Nazlı Heptürk imzasını taşıyan NGM (NTC Medya) yapımı iddialı dizinin 2. sezon çekimleri bugün itibarıyla resmen başladı. Ekran başındakilerin merakla beklediği yeni sezonun yayın tarihi de netleşti. Dizi nefes kesecek yeni bölümleriyle 12 Eylül akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşarak yeni sezona merhaba diyecek.

Hikaye Sofya'ya Uzanıyor: Kayıp Kader'in Peşinde Nefes Kesen Takip

Güller ve Günahlar'ın ikinci sezonunda izleyicileri çok daha geniş, uluslararası ve heyecan seviyesi yüksek bir hikaye evreni bekliyor. Dizinin yeni sezon aksında hikayenin kilit noktalarından biri olan küçük Kader'in (Yade Arayıcı) kayboluşu ana gündem maddesi haline gelecek. Başarılı aktör Murat Yıldırım'ın hayat verdiği Serhat karakteri ve dizinin diğer kahramanları, kayıp Kader'in izini sürmek adına Türkiye sınırlarını aşarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya kadar uzanan tehlikeli ve gizemli bir yolculuğa çıkacak. Sırların bir bir ortaya döküleceği bu macerada karakterlerin sınırları sonuna kadar zorlanacak.

Kilit Karakter Yusuf Tecer Geliyor: Cast Çalışmaları Sürüyor

Yeni sezonda diziye dahil olacak yeni karakterler de hikayedeki dengeleri baştan aşağı değiştirmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda Serhat'ın babası Yusuf Tecer karakteri 2. sezonda hikayeye sert bir giriş yapacak. Baba-oğul arasındaki geçmiş hesaplaşmaların ve ailevi sırların derinleşeceği projede, Yusuf Tecer rolüne hayat verecek usta oyuncu için yapım ekibinin görüşmelerini yoğun bir tempoda sürdürdüğü öğrenildi.

Yönetmenliği, senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olmaya aday olan Güller ve Günahlar 12 Eylül'de sürprizlerle dolu yeni sezonuyla Kanal D'de başlıyor.