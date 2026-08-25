Saint-Tropez'de Diyarbakır Rüzgarı! Ebru Yaşar'ın Karpuz Sevdası Sosyal Medyayı Salladı

Türk fantezi ve pop müziğinin güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Ebru Yaşar Fransa tatilinde imza attığı son derece ilginç ve lüks hamleyle magazin gündeminin göbeğine oturdu. Seslendirdiği hit şarkılar ve sahne performanslarıyla milyonların beğenisini kazanan başarılı sanatçı dinlenmek üzere gittiği Fransa'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Saint-Tropez'de canı coğrafi işaretli meşhur Diyarbakır karpuzu çekince ezber bozan bir yönteme başvurdu. Aşermeyi aratmayan bu özel istek üzerine sınırları aşan dev bir lojistik operasyon başlatıldı.

Diyarbakır'dan Bodrum'a Bodrum'dan Saint-Tropez'e Karpuz Operasyonu

Ünlü şarkıcının canının Diyarbakır karpuzu çekmesi üzerine harekete geçen yakın çevresi tarladan taze olarak temin edilen dev karpuzu ilk olarak uçakla Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'a ulaştırdı. Bodrum'a getirilen karpuz ardından özel bir taşıma organizasyonuyla kuryeler eşliğinde Ebru Yaşar'ın Fransa Saint-Tropez'de konakladığı lüks adrese kadar götürüldü. Binlerce kilometre yol kat ettikten sonra nihayet hedef noktasına ulaşan karpuz magazin dünyasında "yılın en pahalı karpuz servisi" olarak yorumlandı.

Diyarbakır Gibi Şirin Ve Tatlı: Sosyal Medyadan Eğlenceli Paylaşım

Zorlu yolculuğun ardından karpuzuna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ebru Yaşar o anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Karpuzun masaya geldiği anı ölümsüzleştiren ünlü sanatçı paylaşımına esprili bir dille şu notu düştü:

"Diyarbakır'dan Bodrum'a, Bodrum'dan Saint-Tropez'e ulaşan karpuz sen de bizdensin..."

Karpuzu bizzat kendi elleriyle dilimlediği renkli videoları da Instagram hikayelerinde yayınlayan başarılı isim karpuzun tadına baktıktan sonra memnuniyetini "Vallahi Diyarbakır gibi şirin, tatlı" ifadeleriyle dile getirdi. Ebru Yaşar'ın bu lüks ve eğlenceli paylaşımı kısa sürede sosyal medyada viral olarak takipçileri tarafından yüzlerce yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.