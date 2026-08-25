Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar'dan Sıfır Makyaj Pozu! Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Manifest grubu üyesi Lidya Pınar'ın filtresiz ve makyajsız hali sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim övgü yağdırırken bir kesim sert eleştirdi.

Manifest Grubu Üyesi Lidya Pınar'dan Sıfır Makyaj Pozu! Sosyal Medyayı İkiye Böldü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-08-2026 12:03

Son dönemin en çok dinlenen ve dikkat çeken müzik gruplarından biri olan Manifest'in başarılı üyesi Lidya Pınar sosyal medyada paylaşılan filtrelenmemiş ve makyajsız doğal görüntüleriyle dijital dünyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Genç sanatçının fotoğrafları kısa sürede farklı platformlarda hızla yayılarak takipçilerini ve müzikseverleri adeta iki farklı kampa böldü.

Bir Kesim Övgülere Boğdu: Çiçek Gibi Kız

Lidya Pınar'ın ekranlardaki ve sahnedeki yoğun makyajlı görüntüsünün aksine tamamen doğal ve filtresiz bir şekilde kameralara yansıması sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Güzel şarkıcının bu doğal ve samimi duruşunu takdir eden binlerce takipçisi ünlü isme övgü dolu mesajlar yağdırdı. Lidya Pınar'ı savunan ve estetik dayatmalara karşı doğal güzelliği destekleyen kullanıcılar fotoğrafın altına "Çiçek gibi kız", "Filtresiz hali çok daha güzel doğal ve samimi", "Makyajsız haliyle çok daha masum görünüyor" şeklinde destekleyici yorumlarda bulundu.

Sert Eleştiriler De Gecikmedi: Hem Sesleri Hem Kendileri Güzel Değil

Ancak Lidya Pınar'ın doğal hali yalnızca övgü toplamakla kalmadı sosyal medyadaki acımasız eleştiri oklarının da hedefi oldu. Genç sanatçının filtresiz görünümünü beğenmeyen ve sert sözlerle yüklenen diğer bir kesim kullanıcı ise hem Lidya Pınar'ın görselliğini hem de dahil olduğu Manifest grubunun müzikal performansını eleştirdi. Olumsuz yorumda bulunan bazı kullanıcılar "Bunların hem sesleri hem kendileri güzel değil", "Sosyal medya filtreleri olmasa kimse tanıyamayacak" ve "Sahnede gördüğümüzle hiç alakası yok" diyerek ünlü ismi ve grubu eleştiri yağmuruna tuttu.

Kısa sürede gündem olan ve binlerce etkileşim alan filtresiz fotoğraf karesi sosyal medya mecralarında güzellik algısı ve doğallık tartışmalarını bir kez daha alevlendirdi.

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