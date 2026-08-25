Kuliste Unutulmaz Buluşma! Simge Sağın 5 Hayranına İsme Özel Albüm İmzalayacak

Türk pop müziğinin en başarılı ve üretken isimlerinden biri olan sevilen sanatçı Simge Sağın 6 Eylül akşamı gerçekleştireceği dev İstanbul konseri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sahne şovları güçlü sesi ve hit şarkılarıyla her konserinde unutulmaz anlara imza atan güzel popçu bu özel geceyi müzikseverler için tam anlamıyla bir şölene dönüştürmeyi hedefliyor. Atlantis Yapım organizasyonuyla Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde gerçekleşecek olan konserde sanatçı dinleyicilerine sürprizlerle dolu unutulmayacak bir deneyim yaşatacak.

Berkay İle Sahnede Arabesk Rüzgarı Estirecekler

Konserin en çok heyecan uyandıran ve merakla beklenen detaylarından biri yaşanacak dev iş birliği oldu. Simge Sağın konserde fantezi ve pop müziğin güçlü sesi Berkay'ı konuk sanatçı olarak ağırlayacak. İki dev isim geceye özel olarak hazırladıkları repertuvarla izleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Özellikle arabesk müziğin efsaneleşmiş eserlerini birlikte seslendirecek olan ikili akustik ve duygusal düetleriyle gecenin ritmini değiştirecek ve Açıkhava'da nostaljik bir atmosfer estirecek.

5 Şanslı Hayranına Kuliste Kişiye Özel İmzalı Albüm Müjdesi

Gecenin bir diğer büyük sürprizi ise Simge Sağın'ın sadık hayran kitlesine yönelik olacak. Şarkıcı müzik kariyerinde özel bir yere sahip olan ve büyük ilgi gören yeni albümü Anlatasım Var için takipçilerine unutamayacakları bir jest yapmaya hazırlanıyor. Konser günü düzenlenecek özel bir çekiliş veya etkinlikle seçilecek beş şanslı hayran kuliste Simge Sağın ile bir araya gelme fırsatı yakalayacak. Başarılı sanatçı hayranlarıyla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra yeni albümünü şanslı dinleyicilerinin isimlerine özel olarak tek tek imzalayarak onlara unutulmaz bir hatıra armağan edecek.

Hem görsel şovları hem de müzikal sürprizleriyle 6 Eylül akşamına damga vurmaya hazırlanan Simge Sağın konseri için biletler yoğun ilgi görmeye devam ediyor.