Özgü Kaya'dan Plajda Şıklık Yarışı! Puantiyeli Bikinili Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Televizyon dünyasının duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performansıyla adından sıkça söz ettiren ismi Özgü Kaya yaz sezonunun ve güneşin tadını çıkarmaya kesintisiz devam ediyor. Son dönemde pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç ile yaşadığı dolu dizgin aşkla magazin gündeminden düşmeyen güzel oyuncu yoğun geçen çalışma temposunun ardından yaz tatilinin büyük bir bölümünü sevgilisi ve yakın arkadaş grubuyla dinlenerek geçiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isim tatilinden renkli kesitleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Puantiyeli Bikinisiyle Objektif Karşısına Geçti

Ege ve Akdeniz sahillerinde yazın keyfini doyasıya çıkaran 30 yaşındaki tescilli güzel Özgü Kaya kişisel Instagram hesabından yayınladığı son fotoğraflarla bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu kez plaj modasında retro ve şık bir tercih yaparak puantiyeli bikinisiyle kamera karşısına geçen güzel oyuncu düzgün fiziği ve doğal güzelliğiyle göz doldurdu.

Güneşin ve sıcak havanın tadını çıkarırken çektirdiği bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Kaya kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından ve sevenlerinden binlerce beğeni ve övgü dolu yorum aldı. Takipçileri ünlü oyuncunun paylaşımına "Yazın en güzel karesi", "Puantiye çok yakışmış" ve "Kusursuz güzellik" şeklinde yorumlar yağdırdı.

Havuz Pozlarının Ardından Plaj Şıklığı

Daha önce de tatil yaptığı lüks villanın havuzunda verdiği estetik ve doğal pozlarla adından söz ettiren başarılı aktris son paylaşımıyla plaj şıklığındaki iddiasını da bir kez daha gözler önüne serdi. Oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatındaki mutluluğuyla da sık sık gündeme gelen Özgü Kaya yaz enerjisini ve neşesini yansıtan paylaşımlarıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer almaya devam ediyor.